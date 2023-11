Corriere dello Sport – ecco il rilancio di Lotito

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 novembre 2023) 2023-11-10 12:10:22Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: ROMA – Assist elegante e fischiante, beneficiario Immobile. La palla-gol di Felipe Anderson in Champions ha propiziato la vittoria sul Feyenoord, il 200º gol del capitano e una notte di grandi emozioni. Ha armato lui Ciro come si deve armarlo, offrendogli l’unico pallone in profondità, pane per i suoi denti. Il calcio sa ancora essere così semplice. Felipe ora si prepara per il derby, l’anno scorso li ha vissuti da falso nueve tutti e due perché Ciro non c’era. Nelle ultime quattro partite contro la Roma è stato coinvolto in quattro gol, ha servito due assist e ha segnato due gol. Sempre vittorie con i suoi colpi. Assist e gol nel 3-2 del 26 settembre 2021. Gol nello 0-1 del 6 novembre 2022. Assist nell’1-0 del 19 marzo scorso. In tutto, a bilancio, ci sono tre reti e tre ...