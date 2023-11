Cori razzisti a Lukaku in Juve-Inter | la Procura chiede l’archiviazione | “Reato tenue”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Irivolti a Romeluil 4 aprile 2023, in occasione della semifinale di Coppa Italiantus-, non sono punibili penalmente. Come riporta il Corriere della Sera, ladi Torino ha chiestoai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Furono 144 gli indagati. Il magistrato riconosce che i versi furono, ma scrive: “Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perdurato per un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità ...