Coppa Davis | Fabio Fognini accantonato troppo in fretta dall’Italia Carisma e arma per il doppio | sarebbe servito tanto

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Una scelta più di pancia che ragionata? Quanto sta accadendo negli ultimi giorni nel massimo circuito internazionale del tennis sta alimentando non pochi dubbi sulle scelte di Filippo Volandri, in vista delle Finali didal 21 al 26 novembre a Malaga (Spagna). Nell’elenco dei pre-convocati si fa sentire l’assenza di. Il ligure, infatti, sta mettendo in mostra una condizione fisica crescente e la semifinale raggiunta nell’ATP250 di Metz di questa settimana è emblematica in questo discorso, per di più dopo la lezione di tennis impartita a Lorenzo Sonego nei quarti di finale del torneo francese. Ricordiamo che Sonego aveva vinto sul veloce indoor transalpino l’anno passato ed è nel roster per la. La prestazione diè stata da urlo e ci si chiede ...