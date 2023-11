Convocati Albania | ci sono 7 'italiani'

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sylvinho, ct dell', ha convocato ben 7 elementi che giocano in Italia per le gare di qualificazione agli Europei contro Moldavia...

...come titolare quando ormai che si pensava non dovesse apparire nemmeno nella lista dei. ... sabato 28 ottobre 2023 Programma delle partite del 28 ottobre 2023SUPER LEAGUE Tirana - Din.

Albania, 7 giocatori di Serie A e uno di B tra i convocati di Sylvinho TUTTO mercato WEB

Ramadani in Nazionale per concretizzare l'impresa dell'Albania Calcio Lecce

Sono ventinove i giocatori convocati dal ct dell'Italia, Luciano Spalletti, per le gare con Macedonia del Nord e Ucraina, ultimi due impegni nel girone di qualificazione ad EURO 2024 per la Nazionale, ...Spiazza tutti ancora una volta Luciano Spalletti e per i prossimi impegni della Nazionale convoca solo un giocatore della Lazio: Ivan Provedel. Fuori Immobile, fuori Zaccagni, ...