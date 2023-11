Contrasto allo sfruttamento di migranti | operazione in sette regioni fra cui la Puglia Polizia

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 10 novembre 2023) È in corso, dall’alba, una vastadelladi Stato, coordinata dal Servizio centrale operativo, nelle province di Barletta-Andria-Trani, Cuneo, Foggia, Latina, Matera, Prato, Reggio Calabria e Trapani per ilal fenomeno dellodel lavoro connesso all’immigrazione illegale. In particolare, sono in corso perquisizioni, controlli e verifiche nei confronti di soggetti, esercizi commerciali e basi logistiche riconducibilidella manodopera di cittadini extracomunitari irregolari. L’è orientata ad effettuare controlli combinati presso diversi punti di raccolta di lavoratori stranieri irregolari, destinati a svolgere, al di fuori della prevista normativa, giornate lavorative in aziende agricole, opifici o ...