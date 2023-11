Confindustria Bergamo-Brescia | Bombassei | “Più forti insieme”; Gori | “Uno dei giorni più importanti del 2023”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Palazzolo sull’Oglio (BS). Un segnalessimo, un’assemblea congiunta che mette a fattor comune il sapere industriale di due dei territori manifatturieri piùnon solo della Lombardia e d’Italia, ma anche a livello europeo.hanno trovato in Palazzolo sull’Oglio, alla Vavassori Tennis Accademy, la location ideale per un appuntamento storico, per rafforzare “la piattaforma manifatturiera d’Europa”. Una scelta applaudita da tutti i presenti e in particolare da Alberto, presidente emerito e fondatore di Brembo, Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli Studi di, Giorgio, sindaco di, e Mario Mazzoleni, past president di ...