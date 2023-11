Condannato a 30 anni per aver ucciso la fidanzata | lo fanno uscire per un motivo davvero folle

(Di venerdì 10 novembre 2023) La decisione del giudice sta già facendo discutere. Un uomo, Dimitri Fricano, 35enne di Biella, è statoad una pena di 30di carcere perladurante una vacanza in Sardegna. Ma adesso sarà trasferito dalla galera ai domiciliari perché, queste le motivazioni addotte dal tribunale di sorveglianza, risulta essere “obeso e iperfumatore”. Insomma, le condizioni delper omicidio sarebbero incompatibili con la vita carceraria. Ma questa decisione sta già sollevando un polverone di polemiche.Leggi anche: GiovPadovani, colpevole dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi, chiede la Rems per infermità psichica: ‘no’ dei giudiciper omicidio va ai domiciliari perché obeso Nel giugno del 2017, poco ...

Killer scarcerato, aveva ucciso la fidanzata in seguito ad un rimprovero. La motivazione dei giudici e il suo stato di salute I giudici hanno scarcerato un uomoa 30per aver ucciso la fidanzata con 57 coltellate in seguito ad un rimprovero per le briciole in spiaggia nel 2017. Per i magistrati Dimitri Fricano non è compatibile col regime ...

Biella, condannato a 30 anni per aver trucidato la fidanzata: dal carcere ai domiciliari perché obeso TGCOM

