Concorso Università La Sapienza | Assunzioni per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 10 novembre 2023) Presso l’Ladi Roma, è stato annunciato unPubblico per la selezione di 1 professore di prima fascia, nel settore concorsuale 06/M2, presso il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore.LaperSi comunica ufficialmente che all’di Roma “La” è in corso una procedura selettiva di chiamata per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, numero 240. La selezione riguarda il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore, facente parte della Facoltà di ...