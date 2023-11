Concorso Università di Bologna | Assunzioni per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 10 novembre 2023) Presso l’di, è stato annunciato unPubblico per selezionare 1 candidato idoneo a ricoprire il ruolo di ricercatore a tempo determinato in tenure track, con una durata di 72 mesi a tempo pieno. Questa opportunità è specificamente rivolta al settore concorsuale 07/D1, che riguarda la Patologia vegetale e entomologia, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari.diperIn ottemperanza all’articolo 24 della legge numero 240/2010 e alle disposizioni del regolamento concernente la disciplina deia tempo determinato in tenure track (RTT), emanato da questaattraverso il decreto rettorale numero 151, datato 3 febbraio 2023, si ...