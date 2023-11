Conclusa l’operazione lupo la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro aderisce all’iniziativa natalizia “Natura per Natura” dell’Oasi Lipu di Castel di Guido

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023) Fiumicino – Ilnel nostro territorio c’è e si riproduce: si ècon successodidi, con importanti risultati e con una significativa donazione delladi: “Abbiamo donato comesociale circa 1900 euro (1500 dallasociale e il resto donato dai cittadini) per aiutare laa portare avanti il monitoraggio della specie – spiega il dott. Marco Tortorici – . Siamo fieri di collaborare con loro da tempo al fine di preservare una specie animale importante per il nostro territorio e per permettere ai volontari di monitorarla con gli ...