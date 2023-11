Con le nuove identità digitali europee c' è il rischio che i governi spiino il traffico internet dei cittadini

(Di venerdì 10 novembre 2023) Quando il regolamento sarà stato approvato entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ma sarà realmente applicabile non prima di 2 anni e mezzo, momento a ...

... in audizione ieri alla Camera (commissione Trasporti) sullenorme di sicurezza stradale e ... Sugli angoli ciechi, Fai ritiene che la segnalazione sui mezzi pesanti vada affrontatauna norma ...

Michelle Hunziker non si nasconde più: eccola con Alessandro Carollo TGCOM

Il principe Harry ruba la scena al padre Carlo con nuove accuse Io Donna

Impegnati in un tour che li ha portati in giro per il mondo, e con due prestigiosi premi agli European Music Awards freschi di consegna, i Måneskin celebrano il successo di una nuova edizione del loro ...Il brano, con la voce di Antonella Ruggiero, sbarca oggi (venerdì 10 novembre) su Radio Italia solomusicaitaliana ...