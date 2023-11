Compagnoni | «Inter | Barella motore Calhanoglu top mondiale»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Maurizioha analizzato il momento dell’. Si è soffermato in particolare su Nicolò, i suoi numeri per gol e assist, ma anche le sue prestazioni. Ha analizzato anche la grande crescita di Hakan, in diretta a Sky Sport.ha parlato così diin diretta su Sky Sport, riguardo questa prima parte di stagione con l’: «I numeri nel calcio non sono tutto. Sicuramente è calato molto in zona bonus, con meno gol e assist della scorsa stagione, ma dal punto di vista qualitativoè sempre indispensabile per l’. Non si discutono le sue prestazioni, è ildella squadra».– Inoltre, ...