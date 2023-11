“Comincia una nuova vita” Dal GF Vip allo studio dentistico | la svolta è arrivata

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023)improvvisa per il volto della tv, che è pronto a diventare dentista. Unadecisamente diversa per lui, apprezzato soprattutto in diverse trasmissioni televisive. Ma ora è pronto per ottenere uno dei suoi primari obiettivi, infatti ha sempre avuto il sogno di fare questo e ci sta per riuscire. L’annuncio è stato fatto dal diretto interessato sul social network Instagram e ovviamente sono subito apparsi tantissimi commenti dei fan. Dunque, il volto tv sta per immergersi in unae differente avventura professionale, anche se mancano degli step prima di riuscirci. Il suo traguardo è essere dentista, ma ha soprattutto uno scopo da perseguire. Ce la sta mettendo tutta e prima o poi spera di riferire ai suoi follower di aver definitivamente conquistato quel posto tanto ambito. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando e cosa ...