Come pulire le orecchie al cane in modo efficace

(Di venerdì 10 novembre 2023) Che siano lunghe o corte, ledel tuosono costantemente esposte all’influenza degli agenti esterni, per questo sono estremamente sensibili e possono essere facilmente prese d’assalto da batteri, funghi e parassiti. Curare regolarmente ledel tuo amico a quattro zampe è quindi un’abitudine indispensabile per la sua salute, per prevenire l’insorgenza di otiti e di altre fastidiose problematiche a carico dell’apparato auricolare. In questo articolo, scopriremo insiemecorrettamente ledel tuoe quali segnali non dovrebbero mai essere trascurati in caso di sintomi sospetti. Anatomia dell’orecchio delPer capire al meglioledel tuo ...