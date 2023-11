Come clonare unità su SSD senza errori

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 10 novembre 2023) Molti utenti non adottano la clonazione dei dischi per paura che qualcosa vada storto e il sistema non parta più correttamente dopo il processo. I timori sono fondati ma, per poter effettuare la procedura in tutta sicurezza, basta affidarci ad un software sicuro e potenteMacrium Reflect, da sempre un punto di riferimento per chi clona dischi. In questa guida vediamo quindi la procedura per eseguire un processo di copia esatta, sia da un disco meccanico su SSD, sia la procedura per copiare un SSD su un altro SSD (o su un drive NVMe M.2 di nuova generazione). LEGGI ANCHE -> Migliori dischi SSD per PC per caricamenti più veloci 1) Installare Macrium Reflect Per iniziare portiamoci nella pagina di Macrium Reflect, premiamo sul tasto Download Free Trial, avviamo l'installer fornito dal sito ed avviamolo. Confermiamo la versione da installare sul nostro sistema ...