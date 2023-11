Codice strada | Società alcologia | “Parole di Salvini pericolose | alcol zero alla guida”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il ministro ha dichiarato: "Non tocchiamo tassoemico, un bicchiere di vino fa bene". “Siamo costretti a ritornare su concetti noti da sempre. Il consumoico – etanolo che si ritrova nel vino, birra e superici – è una delle cause principali di incidentalitàle. Già con 1-2 unitàiche si riduce la performance psicofisica pur in assenza di consapevolezza, in quanto l’etanolo riduce la percezione del rischio”. Inoltre, “il consumoico già a bassi dosaggi mina profondamente la salute dei più giovani ed è la seconda causa di morte oncologica”. Così Gianni Testino, presidente nazionaleitaliana di(Sia) in risposta al ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio, Matteo ...