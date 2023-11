Coccodrillo attacca un uomo ma lui si difende mordendogli la palpebra | “Era spessa come il cuoio | ma così mi ha lasciato andare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Unè riuscito a salvarsi dall’attacco di un ferocemordendolo su una. La surreale dinamica ha avuto luogo vicino al fiume Finnis, in Australia, dove un allevatore stava costruendo una recinzione. Il racconto del ‘faccia a faccia’ con il predatore ha del cinematografico infatti, Colin Deveraux – lo sfortunato protagonista – aveva intenzione di osservare e catturare qualche pesciolino prima di abbandonare il luogo, quando ha notato un insolito ‘fuggi-fuggi’ dei piccoli nuotatori, intimoriti dall’arrivo di un. Notato il pericolo il 65 è sbiancato in volto ma, nonostante ciò, è riuscito a fronteggiare l’animale dopo che l’alligatore gli aveva sferrato un morso al piede destro. Dopo l’agguato, il malcapitato è stato violentemente trascinato in acqua, riuscendo però a liberarsi, ...