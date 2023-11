Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sposi nel 2024 | ecco tutti i dettagli

Leggi su diredonna

(Di venerdì 10 novembre 2023)si sposeranno nel: anche se manca ancora un anno alle nozze, fissate per ottobre, i due stanno condividendo alcunispeciali sui preparativi con i loro follower Instagram. Nelle storie, infatti,ha risposto ad alcune domande dei fan, svelando delle curiosità sul matrimonio imminente, come per esempio il motivo della scelta del mese di ottobre: “È il mese mio e del mio amore… chissà che la data non sia uno dei compleanni”. E, palando delle damigelle e dei paggetti, ha aggiunto: “Non saranno grandi, ma mia figlia Nina sarà la damigella e mio figlio Gabriele sarà il paggetto”. Infine,ha parlato del suo abito da sposa: “Ho già un’idea di come lo vorrei. Credo che la scelta dell’abito da ...