Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | i dettagli delle nozze nel 2024

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tra le coppie più belle del GF Vip, indubbiamente troviamo. Il loro amore, nato proprio durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, non è mai appassito, anzi: una volta usciti, hanno continuato la frequentazione, sono andati a convivere e, alla fine, hanno avuto anche il figlio Gabriele, nato nel 2022. Disi è sempre parlato, e ora, dopo l’annuncio e la conferma a Forum, sono stati condivisi i primidella cerimonia su Instagram.si sposano: i primiManca quasi un anno alla data fatidica– che è stata fissata per ...

Clizia Incorviaa ha svelato alcuni retroscena sulle sue attese nozze con Paolo Ciavarro che, a quanto pare, si terranno a ottobre 2024.Clizia Incorvaia ammette che non pensava sarebbe stata così forte come emozione. E’ nell’atelier scelto per il suo abito da sposa ed è così emozionata nel guardarsi allo specchio e immaginare il ...