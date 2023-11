Clinzia e Paolo presto sposi | il colore dell’abito sconvolge i fan

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Clizia Incorvaia eCiavarro si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. Un contesto come il reality ti permette di conoscerti a pieno, condividendo la stessa casa h24 per moltissimi giorni. Lei reduce da una storia finita con Francesco Sarcina e lui single e pronto ad una relazione, per Clizia enon ci L'articolo