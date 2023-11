Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 12^ giornata

(Di venerdì 10 novembre 2023)corrente. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

La squadra di Pirlo sta dando segnali di ripresa nelle ultime settimane, al di là della rocambolesca sconfitta contro il Sudtirol, ma laè ancora precaria e serve continuità. window.

La squadra 5ª in classifica in Serie A oggi sarebbe in Champions ... Sport Fanpage

Risultati e classifica Serie A LIVE: aggiornamenti sulla 12ª giornata Juventus News 24

Reggio Emilia, 10 nov. -(Adnkronos) - Spettacolare pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Salernitana nel primo anticipo del venerdì della dodicesima giornata di Serie A ... di Thorstvedt al 36' e al 52'. In ...Nel recupero tanti errori: finisce 2-2. Sassuolo-Salernitana 2-2: voti, pagelle e assist Fantacalcio Ecco dunque i voti ufficiali, le pagelle e gli assist messi a referto in Sassuolo-Salernitana, gara ...