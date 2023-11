Classifica FIMI | Salmo & Noyz Narcos ’svettano’ negli album ma influenzano anche la chart singoli

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 novembre 2023)(credit Giulia Parmigiani) Larelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 3 al 9 novembre 2023 ha due soli protagonisti:. Oltre ad esordire alla #1 deglicon Cvlt, i due artisti sono presentiin diverse posizioni dei, dove si è riconfermata in vetta Everyday di Takagi; Ketra, Shiva, Anna e Geolier. Ecco tutti gli aggiornamenti.– IDopo Everyday, in cima per la quarta settimana consecutiva, ladeiè fortemente influenzata dall’ultimo lavoro ...