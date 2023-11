‘Circeo’ | su Rai1 la docu-serie sul massacro del ‘75 raccontato dalla parte della vittima

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Da martedì 14 novembre la fiction diretta da Angelo Molaioli Sbarca su Rai 1 da martedì 14 novembrelain tre puntate diretta da Andrea Molaioli che racconta la drammatica pagina di cronaca nera passata alla storia come il ‘del Circeo’. Era il 1975 quando in una villa di San Felice Circeo, a pochi chilometri da Roma, due adolescenti vengono sequestrate, picchiate e violentate per ore da un gruppo di ragazziRoma ‘bene’. Solo una delle due, Donatella Colasanti, sopravviverà fingendosi morta. La vicenda che segnò l’Italia è ora raccontata nella fiction – premiata ai Nastri d’Argento 2023 come miglior– che sarà trasmessa in prima serata per tre martedì di seguito (il 14, il 21 e il 28 novembre), in occasione ...