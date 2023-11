Circeo | su Rai 1 la serie in tre puntate sul “massacro” del 1975 – Trailer

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tra il 29 e il 30 settembredue amiche, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, furono attirate con un inganno in una villa privata a San Felice, provincia di Latina, da tre giovani che, col pretesto di una festa, le stuprarono, torturarono. Una di loro, Rosaria, perse la vita in quella notte di violenta follia criminale. Quella vicenda, passata alla storia come “Ildel” è diventata una miniin tre, premiata ai Nastri D’argento 2023 come miglior docu. “”, scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli, per la regia di Andrea Molaioli andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 14, il 21 e il 28 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le ...