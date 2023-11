Cina-Tunisia | conducono scavi archeologici congiunti 1

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tunisi, 10 nov – (Xinhua) – Gli archeologi cinesi lavorano presso il sito archeologico della foresta di Ben Arous, nell’omonima provincia della, ieri 9 novembre 2023. Dalla fine di ottobre, sul sito sono state condotte operazioni congiunte di scavo archeologico. Si articolano in tre parti: indagine sistematica regionale, esplorazione e scavo. Le prime due fasi stanno attualmente procedendo senza intoppi, e sara’ presto organizzato lo staff per condurre glisul posto. Un accordo di cooperazione archeologica congiunta per condurre indagini archeologiche,e protezione di questo sito e’ stato firmato danel giugno 2023. (Xin) Agenzia Xinhua