Ciclismo | Patrick Lefevere | “Gianni Moscon ha la miccia corta | ha capito le lezioni”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023)cambierà squadra nel 2024. Il ciclista trentino lascerà la Astana Qazaqstan, dove ha disputato due stagioni senza particolari sussulti, e approderà alla Soudal-QuickStep. Il 29enne si è accordato con la formazione belga e spera di tornare in auge, dopo aver raccolto il quarto posto ai Mondiali 2019, aver vinto Giro della Toscana, Coppa Agostoni e Gree-Tour of Guangxi nel 2018. Ricordiamo che nel 2021 è andato in fuga da lontano alla Parigi-Roubaix e ha accerezzato il trionfo (poi andato a Sonny Colbrelli), chiudendo in quarta posizione e con l’amarezza per una foratura che gli ha rovinato il finale., direttore sportivo della Soudal-QuickStep, ha commentato l’approdo dell’italiano alla sua formazione in un’intervista concessa a Het Nieuwsblad: “Dopo tanti anni di carriera, so che tipo di ...