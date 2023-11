Ciclismo | Giro d’Onore 2023 | grande festa a Milano

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il Teatro Manzoni diha ospitato la diciottesima edizione del, ilevento organizzato dalla Federazione calcistica italiana in collaborazione con Action Agency e Toyota Italia. Il presidente Fci Cordiano Dagnoni ha accolto più di novanta atleti per festeggiare i successi raccolti in un anno stellare. Presenti Filippo Ganna. Lorenzo Milesi ma anche Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e molti altri. Dagnoni afferma: “Ilè stato un anno straordinario, ricco di successi nonostante i numerosi quarti posti che ci hanno un po’ penalizzato. Tra tutti i ringraziamenti, uno particolare va alle società di base, che ci aiutano a far crescere i futuri campioni delle due ruote: noi ci limitiamo ad ottimizzare il loro lavoro e siamo contenti di poterli gratificare con risultati ...