Christopher Nolan | un film su Howard Hughes con Jim Carrey era tra i suoi progetti

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 novembre 2023)aveva intenzione di realizzare un biopic sucon Jim, ma quando ha saputo dell’uscita imminente di The Aviator di Martin Scorsese, interpretato da Leonardo DiCaprio, ha accantonato il progetto. “È stato molto emozionante non poter realizzare qualcosa in cui avevo investito così tanto”, ha detto poial magazine Variety. Variety non ha approfondito il motivo per cuinon ha continuato la “competizione” con Scorsese, ma ha anche sottolineato che il regista, durante le riprese di Inception ha confessato a Leonardo DiCaprio di non aver ancora visto The Aviator, in cui l’attore interpreta il protagonista. Probabilmente comunque,ha rinunciato al progetto anche perché all’epoca aveva altre priorità di ...