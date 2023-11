Christine Lagarde | «Nuovi shock potrebbero portarci a riconsiderare i tassi»

(Di venerdì 10 novembre 2023), presidente della BCE, parla con il Financial Times dell’attuale stato deie degli obiettivi per ridurre l’inflazione. «Ihanno raggiunto un livello che, se sostenuto abbastanza a lungo, darà un contributo significativo a portare l'inflaizone all'obiettivo. Questo è lo scenario di base che abbiamo prodotto con le previsioni di fine settembre, ma se ci saranno altridovremo rivedere», ha dichiarato.

... ma se ci saranno altri shock dovremo rivedere" lo scenario: lo ha detto la presidente della Bce, in una conversazione con il Financial Times. "I tassi hanno raggiunto un livello ...

Lagarde avverte Meloni: senza accordo sulle regole Ue più difficile aiutarvi Corriere della Sera

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib resta in rosso, da Lagarde (Bce) nessuna novità Milano Finanza

Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde in una intervista in trasmessa in diretta con il Financial Times.Lagarde ha insistito sul fatto che "abbastanza a lungo significa abbastanza ...La presidente della Bce Christine Lagarde afferma che i tassi hanno raggiunto un livello che contribuirà all'obiettivo di inflazione, ma che potrebbero esserci altri shock che richiederanno una revisi ...