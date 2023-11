Chiusure notturne in entrata stazione Orte Sull’A1

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023) “Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione di sensori sul ponte “su fosso Sassone”, nelle due notti di domenica 12 e lunedì 13 novembre, con orario 22.00-5.00, sarà chiusa ladi, inverso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alladi Attigliano”. E’ quanto si legge ina una nota di Autostrade per l’Italia. (Red/ Dire)