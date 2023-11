Chiusa in casa col catenaccio dal compagno fugge | lui la aggredisce con un tubo | Se non torni ti ammazzo

Leggi su europa.today

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ha accettato di essere segregata indal convivente, che l'avrebbe rindall'esterno con tanto die lucchetto, perché lei non aveva un posto in cui vivere. Ma quando si è ritrovata tra le mani la chiave per la libertà la donna è fuggita per poi essere rintracciata e agredita...