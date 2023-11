Chikungunya virus | in Italia 7 casi nel 2023

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – Dagli Stati Uniti arriva il via libera al primo vaccino al mondo contro la, una malattia virale caratterizzata da febbre e forti dolori, che viene trasmessa all'uomo da zanzare infette. In– secondo il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sulle arbovirosi, nelsono stati registrati 7con 0 decessi: 3 contagi in Veneto e uno in Lombardia, Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Nell'estate del 2017 era stata registrata una epidemia diautoctoni. Identificata in oltre 60 Paesi di Asia, Africa, Europa e delle Americhe, lasi trasmette da persona a persona attraverso la puntura di una zanzara femmina del genere Aedes, come Aedes aegypti ed Aedes albopictus (la zanzara tigre), ricorda l'Iss. In molti ...