Chikungunya | approvato negli USA il primo vaccino

Leggi su zon

(Di venerdì 10 novembre 2023) Una novità molto importante, ma soprattutto preziosa per tutto quello che riguarda la nostra salute. Infatti, le autorità sanitarie degli USA hanno ufficialmenteilal mondo contro la, un virus diffuso da zanzare infette. La Food And Drug Administration ha definito la malattia come una minaccia emergente per la salute globale. La malattia, infatti, provocherebbe febbre e forti dolori articolari, ed ultimamente si sarebbe diffusa in varie aree geografiche. Ilnei confronti della malattia proviene direttamente dall’Europa. Infatti, a sviluppare ilantidoto contro questo nuovo virus proveniente dalle zanzare è stata l’europea Valneva. Ilsarà ufficialmente commercializzato con il nome di Ixchiq. La contromisura ...