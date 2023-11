Chikungunya | approvato in Usa primo vaccino al mondo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Per le persone di età pari o superiore a 18 anni che corrono un rischio maggiore d’esposizione Via libera dell’Fda (Food and Drug Administration) americana alalcontro la. Laè una malattia virale, caratterizzata da febbre e forti dolori, che viene trasmessa all’uomo da zanzare infette. Il, sviluppato dall’azienda biotecnologica francese Valneva sarà commercializzato con il nome Ixchiq*, ed “è statoper le persone di età pari o superiore a 18 anni che corrono un rischio maggiore d’esposizione”, ha evidenziato la Fda. Dopo un periodo di incubazione di 2-12 giorni chi è colpito dalla malattia si manifestano “improvvisamente febbre e dolori alle articolazioni tali da limitare i movimenti dei pazienti (da cui ...

- - > Zanzara Tigre - Ansa . Le autorità sanitarie statunitensi hannoil primo vaccino al mondo contro la, un virus diffuso da zanzare infette che la Food and Drug Administration (Fda) ha definito "una minaccia emergente per la salute globale". Il ...

Chikungunya, approvato negli Usa il primo vaccino al mondo TGCOM

Chikungunya, approvato il primo vaccino negli Stati Uniti ilmessaggero.it

Via libera dell'Fda (Food and Drug Administration) americana al primo vaccino al mondo contro la chikungunya. L'ombra invisibile dei virus minaccia la salute degli italiani. West Nile, ...L'FDA (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti ha dato il via libera al primo vaccino al mondo contro la chikungunya, una malattia virale trasmessa da zanzare infette che provoca febbre ...