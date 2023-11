Chiara Ferragni | è mamma Marina Di Guardo il pilastro della sua vita e del suo successo

Leggi su amica

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non solo il marito Fedez e i loro due bambini, Leone e Vittoria. Nelladic’è un altro: sua madreDi. Un vero e proprio faro per l’imprenditrice digitale che non ha mai nascosto non solo l’affetto ma anche la grande ammirazione per colei che considera una fonte di ispirazione. Scrittrice, influencer ma soprattuttoe nonna,Diè legatissima alle tre figlie, Francesca e Valentina e ai nipoti Leo, Vitto ed Edo. E basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per rendersi conto che sono proprio loro i protagonistisua pagina ...