Chi è il 17enne australiano che ha comprato il Bayern Monaco

(Di venerdì 10 novembre 2023) Una quindicina di anni fa, agli albori di YouTube, c’era un video di un ragazzinoche spopolava in rete. Rhain Davis aveva nove anni quando suo padre decise di riprenderlo mentre a Brisbane, con la squadra della sua città, passava col pallone in mezzo agli altri bambini tra veroniche e doppi passi. Il titolo di quel video riportava come il bambino fosse stato acquistato dal Manchester United. The “Whiz Kid”, come veniva soprannominato su YouTube, si sarebbe allenato con le giovanili dei Red Devils, nella stessa categoria in cui militava Marcus Rashford. Davies ha effettivamente avuto una carriera da calciatore, seppur nelle non-league del calcio inglese. Oggi lavora in ambito finanziario, lontano dai campi, ma chi ricorda il suo video da bambino avrà probabilmente pensato a lui, ieri, alla notizia di un altro ragazzo prodigio...