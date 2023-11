Chef Colonico in Ecuador | Cambia Città Dopo Attacchi al Ristorante

(Di venerdì 10 novembre 2023) Pescara - Panfilo, loabruzzese trasferitosi in, ha deciso direessere stato sottoposto a gravial suo, 'Il Sabore mio'. Dallo scorso 6 ottobre,si trova sotto protezione a causa di episodi come il sequestro con riscatto e l'attacco con bombe molotov nel suo locale. Il cuoco sulmonese ha spiegato che la situazione a Guayachil, dove ha vissuto e operato finora, è diventata troppo pericolosa, tanto da affermare che "anche le forze dell'ordine hanno perso il controllo della situazione". Entro la fine del mese,trasferirà la sua attività a Samborondón, unanella provincia di Guayas. Nonostante l'investimento notevole ...

Dopo il sequestro, il riscatto e le bombe sul locale, lo chef sulmonese traferito in Ecuador, Panfilo Colonico, ha deciso di cambiare città ...