Che cos' è un magistrato La Russa | la clamorosa lezione al congresso delle toghe rosse

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) "Un segnale di pace? Non eravamo in guerra". Ignazio Laè il primo presidente del Senato della storia italiana a partecipare aldi Magistratura democratica in corso a Napoli. L'esponente di Fratelli d'Italia, seconda carica dello Stato, si dice "orgoglioso" perché l'accoglienza ricevuta "mi ha fatto sentire ospite accettato e desiderato". Ma nel suo intervento non sono mancate "strigliate" a quella parte di magistratura più politicizzata. "Auspico che l'associazionismo anche all'interno di una fondamentale istituzione dello Stato", la magistratura, "non sia il riflessodivisioni politiche", ha messo in chiaro Lanel suo intervento al XXIVnazionale di Md, l'ala storicamente più "di sinistra", organizzato alla Stazione ...