Chanel Totti | a 16 anni la sorpresa per il fidanzato Cristian Babalus | un' Audi da 168 mila euro

(Di venerdì 10 novembre 2023), 16, ha regalato alun'R8 GT da 168... «Ma solo per 24 ore» precisa la figlia del noto ex calciatore Francesco...

IT Perché tutti parlano di Giulia Stabile e Veronica Peparini: il misterioso litigio - DonneMagazine.ite Cristian Babalus condividono sui social un video mentre sfrecciano a 150 km/h in ...

Chanel Totti e Babalus a 150 km/h in galleria in Lamborghini: video La7

Chanel Totti e Cristian Babalus in Lamborghini a 150km/h Io Donna

Chanel Totti, 16 anni, ha regalato al fidanzato Cristian Babalus un'Audi R8 GT da 168mila euro... Ma solo per 24 ore, la figlia del noto ex calciatore Francesco Totti si è recata ...Il divorzio Francesco Totti - Ilary Blasi va per le lunghe: intanto, spunta un gesto di Noemi Bocchi che spiazza tutti.