C' è un' Italia che lavora | produce e assume nonostante i giochi di potere dei palazzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) L'altro giorno guardavo i dati record sull'occupazionena: 23,6 milioni ditori, con un aumento dei contratti a tempo indeterminato (+2,9% in un anno) e di autonomi. Mai così alto il tasso di occupazione dal 1977: 61,7%. Dentro quei numeri c'è un mondo cheogni giorno come fosse un pianeta a parte, scollegato dai, dai ministeri, dai rituali che riempiono le pagine dei giornali. Un mondo lontano dai talk, le cui scalette sono impregnate di romanità. Quel mondo delle aziende lo trovi nei capannoni oppure in giro per il mondo a conquistare mercati, a farsi conoscere: «C'è fame d', del nostro saper fare», mi sento dire tutte le volte che mi confronto con loro, i cumenda, gli imprenditori. «Ma certo che assumiamo, ci mancherebbe! Li abbiamo formati per cosa, altrimenti? ...