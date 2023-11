Cdp | aumenta da 1 | 5 a 2 mld € l’offerta fino al 27 novembre di bond retail in collocamento

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Cassa Depositi e Prestiti comunica che si è avvalsa della facoltà dire il valore nominale complessivo deldi obbligazioni riservata al mercatoda 1,5 miliardi di euroall’importo massimo di 2 miliardi di euro. Saranno dunque emessea un totale di 2 milioni di obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna. La decisione è stata presa in accordo con Intesa Sanpaolo e UniCredit, in qualità di responsabili dele coordinatori del, a seguito dell’andamento positivo della domanda da parte dei risparmiatori nei primi quattro giorni di, destinata alle persone fisiche residenti in Italia, è partita martedì 7, si concluderà il 27 ...