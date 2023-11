(Di venerdì 10 novembre 2023) Le parole del tecnico ad interim dei rossazzurri, che dopo aver superato il turno in Coppa Italia saranno impegnati sul campo del Cerignola per la tredicesima giornata di campionato

Archiviato il passaggio agli ottavi di Coppa Italia grazie al 3 - 2 sul Picerno, per ilè tempo di rituffarsi sul campionato. Domenica 12 novembre alle 18.30 i rossazzurri saranno ..., in ...

Catania, Zeoli: “Pensiamo solo al presente. Ecco cosa ho detto ai ragazzi” ItaSportPress

ZEOLI SORRIDE: secondo successo da allenatore del Catania Tutto Calcio Catania

CATANIA – "Abbiamo preparato bene la gara e recuperiamo Chiricò, Rocca e Bocic dopo averli preservati in occasione della partita di Coppa, per via di piccoli acciacchi. Stamattina sono stato chiaro, c ...