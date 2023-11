Caso Tramontano | Impagnatiello punta sulla perizia psichiatrica

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutia chiedere unala difesa di Alessandro, per il quale, il prossimo 18 gennaio, inizierà il processo, in cui rischia l’ergastolo, per l’omicidio di Giulia, la fidanzata incinta al settimo mese uccisa con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago, nel Milanese, lo scorso 27 maggio. Mentre i legali dell’imputato stanno anche valutando un eventuale percorso di giustizia riparativa, previsto, come da riforma Cartabia, per tutti i condannati. “Non parliamo ora di giustizia riparativa, però, deve ancora iniziare il processo“, spiega l’avvocato Giulia Geradini, che assiste il 30enne assieme alla collega Samanta Barbaglia. La difesa chiarisce che la giustizia riparativa – forma di risoluzione del conflitto e riparazione del danno ...