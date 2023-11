Caso Indi | Meloni a Uk | ' terapie Roma senza dolore | opportunità a vita dignitosa'

(Di venerdì 10 novembre 2023), 10 nov. (Adnkronos) - Neldella piccolala proposta terapeutica dell'''Ospedale pediatrico Bambino Gesù di, eccellenza mondiale nell'assistenza pediatrica, per essere più adeguata al miglior interesse del bambino. Il protocollo dell'Ospedale di, in particolare, prevede l'applicazione di uno stent all'efflusso del ventricolo destro per la gestione della condizione cardiologica e trattamenti sperimentali per l'aciduria idrossiglutarica D2,L2 (terapia con fenilbutirrato, terapia con citrato e dieta chetogenica). Durante l'attuazione di questi trattamenti, l'ospedale ha assicurato che al bambino sarà garantita la completa asdie la fornitura di sistemi di ventilazione che ridurrà al minimospensabile ogni disagio ...

...giudice tutelare didopo il conferimento alla piccola della cittadinanza italiana: il console si era rivolto all'Alta Corte inglese per chiedere di cedere all'Italia la giurisdizione sul, ...

Indi Gregory, rinviato lo stop al supporto vitale | All'ospedale Bambino Gesù tutto pronto per accoglierla TGCOM

Caso Indi Gregory, Meloni scrive alla GB: “Permettere il trasferimento”. Decisione attesa per oggi QUOTIDIANO NAZIONALE

In merito al caso della piccola, il governo italiano si è appellato a ... L'intento del messaggio è quello di far sì che la situazione si sblocchi "in tempo utile perchè Indi possa accedere a questa ...La Corte inglese ha rigettato l'appello dei genitori di Indi Gregory, la bimba di 8 mesi affetta da una ... Secondo i giudici inglesi, la piccola dovrà essere estubata in ospedale e non in casa come ...