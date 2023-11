Caso Indi | appello rifiutato Meloni scrive una lettera | In Italia per una vita dignitosa

Il tribunale inglese si è espresso oggi nell'ultimo atto suldiGregory , la bambina di 8 mesi affetta da una rara e grave malattia mitocondriale. La piccola si trova ricoverata in un ospedale inglese ma i giudici, non essendoci cura per la sua ...

Indi Gregory, rinviato lo stop al supporto vitale | All'ospedale Bambino Gesù tutto pronto per accoglierla TGCOM

Filomena Gallo sul caso di Indi Gregory: “La bimba è inglese e i giudici hanno deciso, neppure una telefonata… la Repubblica

al centro di un caso legale fra Italia e Uk. -“E’ viva, reagisce, è vitale, non è un tronco”, ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando di Indi Gregory ...Lo scrive su X il legale della piccola Indi Gregory, Simone Pillon ... affetta da una malattia rara e che tale procedura debba avvenire in un Hospice attrezzato e non a casa. Inoltre, è stato escluso ...