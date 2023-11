Caso Emanuela Orlandi | al via la commissione parlamentare d’inchiesta

(Di venerdì 10 novembre 2023) anche suldi scomparsa di Mirella Gregori Il Parlamento ha approvato lache farà luce sulla scomparsa die Mirella Gregori. Il voto è avvenuto per alzata di mano e al termine un lungo applauso è scattato al termine della votazione da parte dell’Assemblea. La Gregori scomparve a Roma il 7 maggio del 1983, circa un mese e mezzo prima di. “Sono contento, aspettavo con fiducia questa notizia. Questapotrà fare tantissimo. Sono convinto che arriveremo alla verità, non potrà essere occultata per sempre. Ringrazio i senatori che hanno votato – ha affermato Pietro, fratello di-. Questapotrà fare tanto, più di quanto può fare ...

... Via libera alla commissione d'inchiesta sulla scomparsa diOrlandi e Mirella Gregori &... Oggi si discute l'appello sulla possibilità di trasferire la giurisdizione delal giudice italiano ...

Ok alla commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro:… Il Fatto Quotidiano

Emanuela Orlandi, istituita commissione d'inchiesta in Parlamento Sky Tg24

permettendo loro di assumere la sostanza in casa sua. Per questo era stato accusato del reato di agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti. Ieri mattina si è chiuso il processo per quel fatto.Il Senato ha dato il via libera alla commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma nel 1983. I familiari delle due ragazze sono presenti in aula. Le i ...