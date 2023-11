Caso Casoli | Il Compagno Resta in Carcere | Udienza Rinviata al 7 Dicembre

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 10 novembre 2023) Chieti - Michael Whitbread, il 74enne inglese sospettato dell'omicidio della compagna Michele Dawn Faiers ali lo scorso 28 ottobre, rimarrà inin Inghilterra. L'preliminare presso la Westminister Magistrate's Court di Londra, in cui i giudici avrebbero dovuto decidere sulla sua eventuale scarcerazione, è stataal 7per motivi tecnici. Al momento, le autorità di Lanciano stanno preparando l'intero fascicolo dell'inchiesta, comprensivo degli indizi raccolti durante le indagini e i risultati dell'autopsia in corso. Nel frattempo, il 26 febbraio è programmata un'plenaria sulla richiesta di estradizione presentata dalla Procura di Lanciano per il reato di omicidio. Michael Whitbread, attraverso il suo avvocato, ha già manifestato la sua ...