Cari anti-Israele | rispondete a queste 6 domande

(Di venerdì 10 novembre 2023) Siamo arrivati al trentaseiesimo giorno di questa guerra di difesa dello Stato israeliano nei confronti di un esercito definito terrorista ma che, per dimensioni e potenza, non sembra proprio riconducibile ad una piccola cellula terroristica. Forse nei mesi a venire cambierà anche il lessico nel definire questi eserciti che comunque sono finanziati con milioni di euro. In un’intervista al Corriere della Sera, Uzi Shaya, ex uomo dello Shin Bet e del Mossad, che oggi collabora con il governo israeliano per smantellare l’impero finanziario di Hamas e degli Hezbollah ha parlato di 360 milioni di dollari che, purtroppo, sono arrivati ai terroristi dal Qatar ma ha anche detto che, in tutto, a Gaza in un anno arrivano circa 2,6 miliardi. Di questi soldi cosa arriva realmente alla popolazione palestinese? A chi? A quali organismi? In pratica alla popolazione non arriva quasi nulla! Mentre ...