Carburanti | il Tar del Lazio annulla il decreto sui cartelli coi prezzi Il Mimit ricorre | “La norma funziona”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il Tar delha accolto il ricorso di due associazioni di gestori delle pompe di benzina contro ilche prevede l’obbligo dell’esposizione deicon idei. Ilrisulta dunqueto. Si tratta però di un provvedimento che riguarda esclusivamente “questioni procedurali” e non il merito della, ha spiegato il ministero delle Imprese e del Made in Italy, chiarendo di aver già dato mandato all’Avvocatura dello Stato per un immediato appello al Consiglio di Stato. La decisione del Tar delriguarda solo “questioni procedurali” “La decisione del Tar si limita ad affrontare questioni procedurali e non pone in dubbio la sussistenza dell’obbligo previsto dalla legge in ordine ...