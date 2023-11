Caporalato e traffico di migranti | operazioni della Polizia anche in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Pubblicato il 10 Novembre, 2023e sfruttamentomanodopera di lavoratori stranieri, il più delle volte irregolari; contro queste vere piaghesocietà è stato messo in campo un importante dispositivo da partesu tutto il territorio nazionale, conlocali. Sono infatti in corso controlli principalmente nei posti di ritrovo dei braccianti dove si attende prima di affrontare una giornata di lavoro tra aziende agricole ed esercizi commerciali. L’operazione ha come scopo le verifiche per la regolarità di soggetti ed esercizi riconducibili allo sfruttamentomanodopera. Le attività sono condotte dal Servizio Centrale Operativo e dalle Squadre Mobili delle diverse ...